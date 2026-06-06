パリパリ美味！ウインナーおつまみ 茹でたり焼いたりすればそのままでもおつまみになるウインナー。今日はウインナーに一手間加えたパリパリ食感が楽しめるおつまみをご紹介します。 パリパリ春巻きくるっと簡単ウインナー餃子パリパリチーズがけ春巻きの皮や餃子の皮が余ったときに ウインナーを春巻きの皮や餃子の皮で包んで焼いたり揚げたりすれば、パリパリ食感がおいしいおつまみに。ウインナーのおいしさが口に入れた瞬間