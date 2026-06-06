【実際の写真】「犬訓練士」を自称していた上田宜範複数の遺体が発見された当時の現場も睡眠薬と筋弛緩剤第1回【犬の安楽死に使う“筋弛緩剤”で男女5人を…94年「大阪愛犬家連続殺人」馴れ馴れしい素顔と立件できなかった“遺体なき別の犯行”】を読む睡眠薬を飲ませ、犬の安楽死などに使う筋弛緩剤を注射する――。この冷酷な手口を思いついた上田宜範（39＝当時）は、1994年6月3日までに5人の殺人・死体遺棄で起訴された。