試験航海する北朝鮮の新型5千トン級駆逐艦に乗船する金正恩朝鮮労働党総書記（左）と娘（手前）＝4日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは6日、金正恩朝鮮労働党総書記が2隻目として建造された新型5千トン級駆逐艦に乗船し、4日に試験航海に立ち会ったと報じた。この駆逐艦は昨年、進水に失敗して海上で横倒しになり、復旧後に北東部の羅津造船所で進水式が開かれた。巡航システムの性能を確認した金氏はさらに