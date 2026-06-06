公明党が中道改革連合への合流を巡り期限を区切って動き出したのは、足踏み状態が続けば、さらなる支持離れを招くとの危機感からだ。来春の統一地方選に向け、立て直しが急務となっており、今国会中に方向性を明確にする必要があると判断した。公明の竹谷代表は５日、国会内で記者団に「衆院選から日もたって保留の状態というのがよくないという声もある」と述べた。３日には同党の西田幹事長が、７月１７日が会期末の今国会中