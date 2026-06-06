2026年5月に、「ソウルメイト」や「素晴らしき新世界」の独占配信で注目を集めた、会員制動画ストリーミングサービス「Netflix（ネットフリックス）」。6月も、話題作の配信が控えています。編集部の注目5作品を紹介します。6月はアクションに注目！●喧嘩独学（6月11日独占配信）韓国発の人気ウェブ漫画を、鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演で実写映画化！貧乏で気弱な高校生・志村光太は、巻き込まれた喧嘩の動画が配信されて図