今週の日経平均株価は、米株高を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比258円高の6万6588円と3週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は86社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、キオクシア関連で産業用ガスの拡大期待の資金流入が加速した関東電化工業 [東証Ｐ