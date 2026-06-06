AIの進化により、私たちの生活は便利になった。しかし、自分自身に関する情報、プライバシーが、AIによって、どこでどう使われているか把握することは困難になっている。個人のプライバシーをめぐり、どんな問題が起きているのか、それらに対する有効な対処法は何か。慶應義塾大学総合政策学部の新保史生教授による論考。いつの間にかAIに囲まれている朝、スマートフォンの音声アシスタントに今日の天気を尋ねる。通勤中、SNSのタ