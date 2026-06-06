4日のガーディアンズ戦の試合後、ジャンカルロ・スタントン（左）と言葉を交わすヤンキースのアーロン・ジャッジ＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）米大リーグのヤンキースは5日、最優秀選手（MVP）に3度輝いた主砲のジャッジ外野手が右肋骨の疲労骨折で10日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。2日にさかのぼって適用される。本拠地でのレッドソックス戦前に取材に応じたジャッジは「とてもがっかりしている。診断は聞