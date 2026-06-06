物語も終盤に向かう中、TBS日曜劇場『ＧＩＦＴ』で注目を集めているのは、劇中で奮闘する車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」（以下、ブルズ）の迫力ある試合シーンだ。【写真で見る】車いすラグビー選手を演じる山田裕貴さん、細田佳央太さんらの姿も・・・ドラマ『ＧＩＦＴ』場面写真コートを駆け抜ける競技用車いす（通称：ラグ車）や、選手同士が激しくぶつかり合うスピード感、そして主人公・伍鉄文人（演・堤真一）の内