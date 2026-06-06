“永遠の5歳”が「好きなお天気キャスター」としてトップに立った。5月22日にオリコンニュースが発表した『第22回 好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング』で、これまで3年連続（2023、24、25年）で2位だったガチャピンが、悲願の1位に。20年の『Live News イット！』（フジテレビ系）出演開始以来、“親しみやすさ”を大きな武器に、お天気キャスターとして経験を積み上げてきた。1973年の幼児教育番組『ひらけ！ポンキ