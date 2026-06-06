宝塚歌劇団は6日朝、舞台機構の故障のため前日公演が中止になっていた、兵庫・宝塚大劇場での宙組公演「黒蜥蜴」「DiamondIMPULSE（ダイヤモンドインパルス）」について、この日以降の公演は予定通り実施すると発表した。「お客様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」などとしている。前日5日は午後1時開演の1回公演だった。2部のショー後半に舞台機構の故障で中止とな