きょう未明、埼玉県北本市の国道でトレーラーとトラックが衝突する事故があり、運転手2人がけがをしました。きょう午前4時前、北本市の国道で「トラック同士の事故」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、国道を走行していたトレーラーが交差点で4トントラックと出会い頭に衝突したということです。この事故で運転手2人がけがをして病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。また、トラックが横