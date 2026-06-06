カブスの鈴木誠也外野手（３１）が５日（日本時間６日）、本拠地シカゴでのジャイアンツ戦で２試合ぶりとなる９号ソロを放った。「４番・右翼」で先発出場した８回の第４打席で相手の２番手右腕・シーモアが投じた９３・２マイル（約１５０キロ）のシンカーを完璧に捉え、弾丸ライナーで左翼席に突き刺した。これでメジャーデビューした２０２２年から継続する２桁本塁打まであと１本。昨季、日本の右打者として歴代最多となる３