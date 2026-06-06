【STRANGER THAN HEAVEN】 2027年1月15日 発売予定 価格スタンダード・エディション（ダウンロード版）：8,990円 スタンダード・エディション（パッケージ版）：9,900円 デラックス・エディション：11,990円 コレクターズ・エディション：18,000円 セガは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ア