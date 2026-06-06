ドジャース・大谷翔平投手（３１）は４日（日本時間５日）に敵地フェニックスで行われたダイヤモンドバックス戦でスタメンから外れ、代打の出番も迎えることなく試合を終えた。３日（同４日）の同戦に投打二刀流出場した負担を軽減させるためで、球団の専門メディア「ドジャース・ウエー」は５日（同６日）、「デーブ・ロバーツ監督は大谷翔平の理想的な役割を見いだしたかもしれない」と伝えた。投打で巨大な戦力である大谷を