【AION2】 9月 配信予定 NCCorporationは、PC用MMORPG「AION2」を9月に配信開始する。 本日開催された「Summer Game Fest 2026」にて最新トレーラーが公開され、本作の配信時期がついに決定した。グローバルでの配信となる予定で、PC向けに配信がスタートする。プラットフォームはSteamおよびNC独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」にて配信を予定。