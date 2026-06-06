猫が伸びをして喜ぶ動画の真似をしようと、愛猫にバンザイをさせてみたところ、上に伸びずに…？喜んでいる気配が一切ない猫のお顔と体勢が可愛すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18.6万再生を突破し、「にゃんちょこちょこぴー♡」「くいっがかんわいい♡」といった声があがりました。 【動画：喜ぶと聞いて猫に『バンザイ』をさせてみた結果…予想外のリアクション】