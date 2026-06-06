恩を仇で返すという言葉があるように、親切心で行った行為に対して非常識な行動を返されたことがある人もいるのではないでしょうか。今回は筆者の友人が、同級生に救いの手を差し伸べた際の裏切りについて紹介します。 信じて職場を紹介したが 私は数年ぶりに同窓会に参加し、卒業以来会っていなかった人たちと再会しました。その中のA子は最近仕事を辞めて、職探しをしていると言います。なんでも長く務めた会社で理不尽な目に