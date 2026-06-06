二度寝をして熟睡中のママさんに、どうしても起きてほしい猫さん。必死に起こそうとしますが、なかなか手強いようで…？ 猫さんの可愛すぎる奮闘っぷりが反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で93万回再生を突破。「け、健気すぎる」「親子の最終決戦可愛すぎたw」「もうたまりませんな♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：『二度寝するママ』を起こしたい猫→奮闘した結果…まさかの展開が可愛すぎる】