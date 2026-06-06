元TBSでフリーの山本里菜アナウンサー(31)が1日、自身のインスタグラムを更新し、プールを楽しむ姿を公開した。 【写真】下はどうなってる？プールで「見えてる部分美しい」ショット 「温水だったからプール入れた」とちゃぷちゃぷショットを披露。「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と愛犬と一緒だったことも報告。「あんまり見えないですね笑ごめんなさい」と“サービス