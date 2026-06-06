6月19日に日本公開されるアナス・トマス・イェンセン監督最新作『さよなら、僕の英雄』の先行上映会に、主演のマッツ・ミケルセンが登場。作品にちなんで好きなミュージシャンや自身のヒーローを明かしただけでなく、ギターも演奏して観客を喜ばせた。【写真】マッツ・ミケルセン、無茶ぶりに応えギターを演奏『さよなら、僕の英雄』先行上映会の様子本作は、『愛を耕すひと』の脚本でも知られるイェンセン監督が“何もかも