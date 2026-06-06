6月5日、映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』初日舞台あいさつに浅野忠信が登場。作品にちなんだ“天笠”を掲げる観客とともに本作の日本公開を祝い、共演する真田広之との共演エピソードを明かした。【写真】『モータルコンバット』“ライデンの天笠”をかぶる浅野忠信本作は、1992年に誕生した格闘ゲーム『モータルコンバット』を実写化した映画最新作となっており、配給は東和ピクチャーズ・東宝。5月8日に全米で