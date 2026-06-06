アイドルグループ「I’mew（あいみゅう）」で活動しながら、東大卒で大食いという異色のキャラクターが注目を集める中澤莉佳子さん（27歳）。『デカ盛りハンター』（テレビ東京）や、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ）にも得意な大食いで出演し、小柄の体型からは想像できないような食べっぷりの良さを見せている。そんな彼女の大食いの歴史をたどった。◆大食いが開花したのは、大学生の頃 ――子どもの頃から、「よく食