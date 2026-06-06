きのう（5日）夜からきょう（6日）未明にかけ、埼玉県越谷市と川口市でバイクに乗った人物に現金が入ったバッグがひったくられる事件が相次ぎました。警察は同一人犯の可能性もあるとみて行方を追っています。きのう午後11時50分ごろ、越谷市南越谷の路上で「知人の男性がひったくりに遭った」と女性から110番通報がありました。警察によりますと、女性が40歳の男性と2人で歩いていた際、男性が後ろから近付いてきたバイクに追い抜