FIFAワールドカップ26を目前に控えたサッカー日本代表は、5月31日に国立競技場で壮行試合を行いアイスランドに1-0で勝利した。翌々日の6月2日に事前合宿地メキシコのモンテレイに、8日にアメリカのナッシュビルへと移り、ワールドカップの開幕を待つことになっている。◆本番前最後の試合は見どころ十分アイスランド戦は壮行試合ということもあり、興行的な側面が強く試合自体の見どころは少ないと予想されていた。実際に吉田麻也