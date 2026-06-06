令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase38「矯める」が7日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case38「矯める」予告自らの命に代えてもCODEを壊滅させる…。そんな執念とともに姿を消したノクス（古川雄輝）を追い、莫（今井竜太郎）はノクスの深層心理へと入っていく。莫の目の前でカプセムの新たな力を手に入れたノクスは仮面ライダーノクスに変身。闇に消えろ、