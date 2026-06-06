2026年上半期のG1も残すところあと2つ。来週末の宝塚記念を前に行われるのが、春のマイル王を決める安田記念だ。今年のG1を改めて振り返ると、穴党には非常に厳しい平穏決着が目立つ。日本ダービーまでの10レースのうち、実に8レースで1番人気が勝利。他の2レースを勝ったのも、2番人気コスタノヴァ（フェブラリーS）と5番人気ジュウリョクピエロ（オークス）と、上位人気に推された実力馬だった。◆1番人気が席巻する異例の春