◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・矢吹正道―レネ・カリスト（６日・愛知県国際展示場）ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチの当日計量が６日、愛知・常滑市内のホテルで行われ、２度目の防衛戦に臨む王者・矢吹正道（３３）＝緑＝は５５・２キロ、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝は５４・８キロでともにクリアした。ＩＢＦルールでは、当日計量はリ