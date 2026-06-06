俳優の伊藤英明（５０）が“大発明”を紹介した。６日までにインスタグラムで「久しぶりに！Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉａ！」とつづり、動画をアップ。おでこに吸盤でくっつくフックをつけて、メガネを上げ下げすることでおでこにメガネ掛けができるというものだった。この投稿には「便利かも」「何処（どこ）行った？が無くなりますね」「おデコが大変な事に」「バカだな〜」「最後めっちゃ吹き出した」「ホンマ楽しいイケオジ」