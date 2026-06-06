【「東京・芝1600ｍ」で３割近い勝率を誇る牝系】６月７日（日）、東京競馬場で３歳以上馬によるＧ?安田記念（芝1600ｍ）が行なわれる。春の古馬マイル王を決めるこのレース。昨年の覇者ジャンタルマンタルこそ不在だが、昨年の安田記念とG?マイルチャンピオンシップ（京都・芝1600ｍ）でジャンタルマンタルに次ぐ２着に入ったガイアフォース、昨年のＧ?NHKマイルＣを勝ったパンジャタワー（東京・芝1600ｍ）、一昨年のＧ?桜花