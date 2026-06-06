年収3000万円と聞くと、生活にかなり余裕がある家庭を想像する人は多いでしょう。ただし、子どもの教育費や住宅ローン、税金、社会保険料が重なると、手元に残るお金は思ったほど多くありません。 特に都市部で住宅を購入し、子どもを私立校や塾に通わせている家庭では、「高年収なのに貯金が増えない」と感じることもあります。 そこで本記事では、年収3000万円の家庭で家計が苦しくなる理由と、無理なく取り