主演映画『Rust（原題）』撮影中に発生した銃弾誤射事故に関与していた、名優アレック・ボールドウィンの業界復帰が進んでいる。 米によると、ボールドウィンが主演するアクションスリラー映画『クロスヘアーズ（原題：Crosshairs）』の撮影が終了したとのこと。撮影はアラバマ州バーニンガムで実施されていた。 本作はニューヨーク市警の刑事が、爆弾を抱えたまま公園のベンチに座