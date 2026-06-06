野球の労使交渉が始まってわずか1週間で、ドナルド・トランプ大統領が自身の立場を明確にした。5日、MLBへのサラリーキャップ導入を支持する考えを示したと、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。ホワイトハウスが公開した音声によると、トランプ大統領はエアフォースワン機内で記者団に対し、「サラリーキャップがなければスポーツは成り立たない。オーナーたちは自制できないからだ。もっと前に導入すべきだっ