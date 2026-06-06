スペースXのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は5日、米実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースXが近く予定する新規株式公開（IPO）を巡り、中国本土や香港の投資家の購入を認めない方針だと報じた。重要な武器関連技術に関する米国の輸出規制に基づくもので、安全保障上のリスクを回避する狙いとみられる。スペースXは米軍向けに衛星通信サービスを提供するなど、安全保障分