歌舞伎俳優の市川團子（22）が主演する「スーパー歌舞伎もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）の製作が5日、都内で発表された。スタジオジブリの名作を歌舞伎化。今年は團子の祖父、二代目市川猿翁さんがスーパー歌舞伎を生み出してから40年の節目となる。「ジブリとスーパー歌舞伎、2つの大きな冠の中で新作として上演する怖さもある。覚悟を持って、多くの方の明日を生きる活力になれるように舞台に向かう」と気合を