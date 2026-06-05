アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未さんが、ファッション誌『CanCam』の専属モデルに加入することが5日、発表された。23日に発売される同誌8月号にて、専属デビューを果たす。 立花琴未さんは、CANDY TUNEのメンバーとして、華やかなビジュアルとおしゃれな私服センスが話題を集めており、同誌への初登場は4月に発売された6月号であった。 4ページにわたるファッション特集にて、ランジェログインして続きを読むThe post CAND