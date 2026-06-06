GENERATIONSが5日、都内で、映画「“6IXSENSE”LIVEINCINEMA」（19日公開）の先行上映会に出席した。昨年のアリーナ公演を収めたライブフィルム。数原龍友（33）は「僕のMCパートで何人かお手洗いに行ってた」と話し笑いを誘った。白濱亜嵐（32）は「（同時期上映の）『スター・ウォーズ』と『Michael/マイケル』というライバルたちに負けないよう頑張りたい」とアピールした。