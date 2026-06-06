仕事や家事の合間に、ふと立ち止まって言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、パズルの枠組みでとらえ直すと、意外な発見やひらめきが得られるものです。今回は、春を感じる言葉や日常の風景をテーマにした問題を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：し ＋ □ ＋ さ ＋ □