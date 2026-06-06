俳優の大竹しのぶさんは6月4日、自身のInstagramを更新。豪華な芸能人の集合ショットを公開しました。【写真】豪華メンバー大集合「ご来賓も豪華絢爛ですね」大竹さんは「中村橋之助さんと、能條愛未さんの結婚式にお招きを受け行ってきました。まだ橋之助さん、（国生くん）が、小さい時から知っているのでいつの間にこんなに立派になったのかぁと感慨深いものがありました」とつづり、5枚の写真を投稿。歌舞伎俳優の中村橋之助さ