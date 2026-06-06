ジャイアンツ戦の8回、9号ソロを放ち塁を回るカブス・鈴木＝シカゴ（ゲッティ＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは5日、各地で行われ、カブスの鈴木はシカゴでのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で出場し、八回に2試合ぶりの本塁打となる9号ソロを放った。チームは3―18で大敗した。ドジャースの佐々木はエンゼルス戦に4勝目を懸けて先発登板。大谷は「1番・指名打者」で出場。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に「7番・三塁