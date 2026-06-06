【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 SHIFT UPは、「Summer Game Fest 2026」にて発表された新作「Stellar Blade BLOOD RAIN」の公式スクリーンショットを公開した。 「SGF 2026」で公開されたトレーラーでは、約3分半にわたるゲームプレイ映像がお披露目。前作の物語のその後を舞台に、新たな主人公「イヴィ（Evie）」が登場する。 総括デ