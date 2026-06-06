◆米大リーグブルージェイズ―オリオールズ（５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、本拠地・オリオールズ戦に「７番・三塁」で先発出場し、同点で迎えた２回２死の１打席目に真ん中高めのスライダーを捉え、左前打を放った。４戦連続安打＆１２戦連続出塁となった。２回の守備では三塁線の当たりを正確な送球でさばくなど、攻守で躍動している。前日