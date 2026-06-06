歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。録音放送となった出演。中森は、「歌のトップ３」コーナーで自身が選ぶ「愛しの昭和歌謡」を順不同で３曲発表した。１曲目は、安全地帯の「じれったい」。中森は、この曲を選んだ理由を「好きなんです。安全地帯は全部好きなんですけど、（ボー