「パサパサしているから鶏胸肉が得意じゃない」というお子さんも、だ〜い好きなチキンナゲットだったら、興味を持ってくれるはず。この記事では、鶏胸肉1/2枚を薄く切って作る「チキンナゲット風」のレシピを紹介します。マヨネーズベースの下味をつけるから、しっとりジューシー。「これほんとに鶏胸肉？」って聞かれること間違いなしですよ。鶏胸肉で作る「チキンナゲット風」のレシピ材料（1人分）と作り方（1）鶏胸肉1/2枚（約