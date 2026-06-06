しっかり‟吐かないと吸えない”息継ぎで苦しくなる原因 呼吸のサイクルを実践してみて、「あまり手応えを感じない」というヒトは、「吐いているつもり」になっている可能性があります。息を「吐く」サイクルでは、ただ”吐き出す”のではなく、”７割程度まで吐く”ことが大切です。なぜなら、吐けていない状態で吸っても、酸素を肺に取り込めないからです。これは陸上でも同じこと。息を吐かずに連続し