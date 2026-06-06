殺気が出てる？！先端が尖った家具や照明はNG！お金との相性が良いおススメなデザインとは ヤバい！尖った家具や照明が置いてある 角や先端が尖（とが）っているものは、風水では「尖角（せんか）く」と言い、殺気を発しているものと考えます。 逆に円形の椅子やマット、角が丸いベッドフレームなど、「角」に曲線が使われている「角丸」はお金との相性がよいデザインです。 土台が金属で作られたベッドも金運とは相