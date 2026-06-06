【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は5日、プーチン大統領がモスクワのクレムリン（ロシア大統領府）でドイツのシュレーダー元首相と会談したと明らかにした。「友好的な1対1の面会だったため、会話の内容は知らない」と説明した。タス通信が報じた。プーチン氏は5月上旬、ウクライナ侵攻に関連して対ロ制裁を続ける欧州連合（EU）と将来的に交渉が再開する場合の望ましい相手として、1998〜2005年のドイツ首相で