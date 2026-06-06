イランがホルムズ海峡に向けて、複数の自爆型のドローンによる攻撃を行ったと報じられました。CNNテレビは5日、イランがホルムズ海峡に向けて、複数の自爆型のドローンによる攻撃を行ったと報じました。アメリカの当局者の話として伝えたもので、ホルムズ海峡を航行する商船や海域で活動するアメリカ軍を標的にしたものとみられるといい、アメリカ軍が少なくとも4機を撃墜したということです。