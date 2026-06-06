小泉防衛大臣はインドネシアのシャフリィ国防大臣と東京都内で会談し、海上自衛隊の護衛艦の輸出に向けて具体的な議論を始めることで一致しました。【映像】海上自衛隊の「あさぎり」型護衛艦（資料）会談ではインドネシア側から海上自衛隊の「あさぎり」型護衛艦などの輸出を含む防衛装備・技術協力を具体化したいと発言がありました。日本とインドネシアは作業部会を5月に立ち上げていて、今後は輸出の時期や隻数などにつ