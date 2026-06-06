栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、海外に逃亡した48歳の男が国際手配されたことがわかりました。【映像】国際手配された益田和彦容疑者益田和彦容疑者（48）は、指示役とされる竹前海斗容疑者（28）らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。益田容疑者は事件後に成田空港から出国していましたが、ICPO＝国際刑事警察機構を通じて国際手配されたことがわかりました。